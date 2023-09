Lewandowskis straffescoring forhindrer pointtab i Pamplona

FC Barcelona flirtede nok en gang med pointtab i La Liga, men kom fra udekampen mod Osasuna med alle tre point efter en sen scoring af Robert Lewandowski.

Polakken bevarede roen fra 11-meterpletten, lokkede målmanden til den forkerte side og skaffede storholdet en sejr på 2-1. Det betyder, at Barcelona nu har ti point på tredjepladsen i ligaen, som føres af Real Madrid.

Der var rigeligt med slinger i valsen for Barcelona i Pamplona.

I en intens men knap så køn første halvleg tog gæsterne føringen på et hovedstødsmål af Jules Kounde i tillægstiden.

Osasuna truede enkelte gange Andreas Christensen og resten af Barcelonas bagkæde, men det var først efter indskiftningen af Chimy Avila, at det gav pote.

Avila udlignede med et brag af et langskud et kvarter før tid. Her driblede han ind i banen, før han via stolpen kanonerede bolden i nettet.

Dramatikken i den intense forestilling nåede sit højdepunkt med ti minutter igen, hvor Lewandowski blev nedlagt i feltet.

Forseelsen skabte stor polemik, og Osasuna-forsvaret mente bestemt ikke, at dommen var korrekt. Derfor var der også ekstra spænding, da dommeren Miguel Ortiz løb ud for at se situationen igennem på VAR-skærmen.

Men han holdt fast og langede samtidig et rødt kort ud til Osasunas Alejandro Catena.

Christensen blev skiftet ud i slutminutterne, men resten af Barcelonas defensiv holdt stand. Trods ti tillægsminutter formåede værterne ikke at svare igen for anden gang, og det endte med en favoritsejr.