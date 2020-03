Liga-boss ikke tvivl: Sæsonen bliver færdigspillet

Som så mange andre ligaer ligger spanske La Liga i øjeblikket stille på grund af coronavirus, og som i de andre ligaer er det store spørgsmål, om og hvornår den bliver genoptaget igen.

Præsidenten for den La Liga har delvist et svar på det spørgsmål. Han er nemlig ikke i tvivl om, at sæsonen nok skal blive genoptaget. Han ved bare ikke hvornår.

Det fortalte han til den spanske radiostation Cope.

- Vi har 100 forskellige forpligtelser til 100 forskellige operatører rundt omkring i verden, og hvis der ikke vises fodbold, tjener vi ingen penge. Vi arbejder på at se, om vi kan få tilpasset kalenderen for at mindske det økonomiske tab, som vil komme.

- Det er svært også svært for Europas store klubber, ikke kun de små. De store spiller i Europa og tjener mange penge, siger Javier Tebas og fortsætter:

- Hvis turneringerne bliver aflyst, er indtjeningen mindre. Alle budgetter bliver mindre, hvis ikke sæsonen bliver færdigspillet. Men det er jeg overbevist om, at den gør, lyder det fra La Liga-præsidenten.

Han er udmærket klar over, at også sommerens EM-slutrunde er i fare, og den vil han så vidt muligt også have spillet som planlagt.

- Vi må se, hvordan vi får færdiggjort sæsonen, for vi har et seriøst problem, hvis ikke EM-slutrunden bliver spillet.

- Vi skal selvfølgelig prioritere sundheden, men det er et meget vigtigt element for økonomien, siger Tebas, som spændt afventer tirsdagens møde i UEFA, som kan få indflydelse på sommeren slutrunde.

