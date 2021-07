Lige nu er Lionel Messi gratis

Lionel Messi er klubløs.

Ved midnat udløb kontrakten med FC Barcelona, men det er nok de færreste, der forventer at se argentineren i nogen anden klub efter sommerferien.

Meget tyder nemlig på, at den argentinske verdensstjerne forlænger med den catalanske storklub, som han har repræsenteret i hele sin karriere.

Ifølge spanske TV3 er klub og spiller også allerede stort set enige om en speciel femårig aftale. Den er delt op således, at Lionel Messi fortsætter to år som spiller i FC Barcelona, inden han rykker til USA for at være klubbens ambassadør i landet.

Der er kun småting, der mangler at falde på plads, og det er nogle 'skattemæssige spørgsmål,' kan TV3 fortælle.

Mediet kommer ikke nærmere ind på det, men det må betragtes som detaljer.

I Barcelona har de også længe været optimistiske omkring Messi-sagaen.

- Jeg vil gerne have Messi til at sige ja, så snart han kan. Det vil hjælpe os på mange måder.

- Vi er i konstant kommunikation, han er håbefuld, og jeg er taknemmelig for hans villighed til at blive, sagde klubpræsident Joan Laporta til den spanske avis La Vanguardia tidligere på måneden ifølge Ritzaus Bureau.

34-årige Messi kom til FC Barcelona som blot 13-årig i 2000, og hele karrieren har han tilbragt i storklubben.

Det er ifølge Transfermarkt blevet til hele 672 mål på 778 kampe for klubben.

