Lionel Messi forlader FC Barcelona

Lionel Messi kommer ikke til at skrive under på en ny kontrakt med FC Barcelona.

Det meddeler den spanske fodboldklub torsdag på sin hjemmeside.

FC Barcelona skriver, at klubben og spilleren er enige om en aftale, men at det ikke kan lade sig gøre at beholde den 34-årige argentiner, som seks gange er blevet kåret som verdens bedste fodboldspiller.

Klubben angiver, at det ikke kan lade sig gøre at forlænge samarbejdet, blandt andet på grund af de finansielle regler som klubberne i La Liga i Spanien er underlagt.

Lionel Messi har tilbragt omkring 20 år i FC Barcelona, som gav ham debut i 2004.

Han har blandt andet været med til at vinde ti spanske mesterskaber og fire Champions League-titler med klubben.

Opdateres ...