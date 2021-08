Løber det ud i sandet for Wass?

Den danske landsholdsspiller kan meget vel ende med at blive i Valencia, selvom et skifte til Marseille længe har været tæt på

Han skulle væk fra Valencia. Tre sæsoner i den tidligere mesterklub ved Middelhavskysten var nok, og det syntes ikke at blive det største problem for Daniel Wass, der kom retur til Spanien efter et succesrigt EM med det danske landshold.

For først var der rygter om Galatasaray, og så meldte Olympique Marseille sig på banen.

Men Daniel Wass er fortsat i Valencia, og det kan meget vel ende med, at han fortsætter i storklubben.

For hans arbejdsgiver kan ikke nå til enighed med franskmændene, der ellers gerne vil have danskeren.

Og da klubbens nytiltrådte cheftræner, José Bordalás, torsdag afviklede pressemøde, blev han naturligvis også spurgt til situationen med Wass.

Til det svarede Bordalás:

- Jeg har talt med Daniel Wass ved flere lejligheder, spilleren har et stort hjerte for Valencia, og han vil gerne spille. Vi håber, han fortsætter på holdet.

Det var det.

32-årige Wass har ifølge flere medier ytret sin utilfredshed med at være i Valencia, men det er aldrig kommet direkte fra Wass selv.

Wass i aktion i Champions League-1/8-finalen mellem Valencia og Atalanta i februar 2020. Foto: ESPA Photo Agency/Ritzau Scanpix

Wass, Joakim Mæhle og Jens Stryger Larsen i Baku, da EM-kvartfinalen er vundet 2-1 over Tjekkiet. Foto: Naomi Baker/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge sportsavisen AS skal Wass have bekendtgjordt overfor klubbens ledelse, at han vil væk. Dette er dog ikke blevet bekræftet af hverken klub eller spiller.

Angiveligt skal Olympique Marseille have tilbudt Valencia 11 millioner kroner, men det har spanierne ikke reageret på. Sandsynligvis fordi beløbet er for lavt.

Ekstra Bladet har henvendt sig til hans agent, ICM Stellar Sports, med henblik på at få svar på flere spørgsmål. Såsom hvor Daniel Wass helst fortsætter karrieren, hvordan det har været at vende tilbage til den spanske klub efter EM, og hvordan han mener, Valencia har håndteret hans situation denne sommer.

ICM Stellar Sports er i skrivende stund ikke vendt retur.

Daniel Wass har været professionel i fransk og spansk fodbold i ti år. Brøndby IF solgte ham til Evian i sommeren 2011, hvor han gennem fire sæsoner spillede 147 førsteholdskampe. Herfra gik turen videre til Celta Vigo i 2015, hvor han i tre sæsoner var fast mand, inden Valencia købte ham efter VM.

Han er noteret for 35 A-landskampe for Danmark - heraf fem ved slutrunden i sommer.