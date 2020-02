Løn-fest: Mangemillionær i Barcelona

Ekstra Bladet var til stede ved Martin Braithwaites første Barcelona-træning, og selvom han blev kørt rundt, så er en startplads ikke langt væk for danskeren, der kan glæde sig over at stige i løn

BARCELONA (Ekstra Bladet) Snakken om, hvor meget Martin Braithwaite skal have i løn med skiftet til Barcelona, kan gå hen og blive en lang spekulation.

Men i presserummet fredag på træningsanlægget, hvor journalister fra de største spanske sportsmedier befandt, er man enige om, hvilket interval lønnen bevæger sig i.

I den laveste ende vurderer få, at han kommer til at hive 15 millioner kroner hjem årligt, mens andre vurderer, at han rammer i omegnen af 22,5 millioner kroner.

Uden bonusser vel at mærke.

2,2 milliarder

Et skifte til Barcelona burde selvfølgelig kaste en lønstigning af sig.

I Leganes lød lønnen på cirka 14 millioner kroner, men ifølge spanske journalister er det altså ikke et gigantisk lønhop.

Derimod er frikøbsklausulen på ufattelige 2,2 milliarder kroner samt en alenlang kontrakt en genialitet.

På den vis har Braithwaite sikret sig, at han indtil juni 2024 er Barcelona-spiller, med mindre han vil noget andet selv.

Skulle han havne på bænken de næste mange år, så vil det selvfølgelig været et hårdt slag sportsligt, men fra et økonomisk synspunkt kan han ret beset være lige glad, for han kommer stadigvæk til at hive sin fede hyre hjem.

Blev gjort til ’smørklat’

Og nu står han der altså. På træningscenteret, Ciutat Esportiva Joan Gamper, i udkanten af Cataloniens højborg skal danske Martin Braithwaite til at regere.

Sammen med de ultimative verdensstjerner i Barcelona som Lionel Messi, Antoine Griezmann og Gerard Piqué indtog Martin fra Esbjerg fredag de eksklusive rammer, som anlægget danner, om de gyldne sportsudøvere.

Trods megalønningerne, de svedige øser og den kolossale berømmelse, der følger med det at være Barcelona-spiller, er barndommens underfundige minder og leg aldrig langt væk, når man først betræder græsset på en fodboldbane.

Og sådan er det selv i Barcelona.

Braithtwaite på første træningsdag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Således blev Braithwaites første gerning på det tætslåede græs at tonse gennem en æresport bestående af holdkammerater, der rapt klappede ham på ryggen, mens de flækkede af grin.

Efter en kort luntetur og lidt blid udstrækning blev skolegårdslegen ’smørklat’ sat i værk, og her endte danskeren med de helt tunge drenge.

Der kunne man nemt observere, at Braithwaite skal skrue op for sit niveau.

Flere gange gennem den korte seance havnede han som den uheldige, der susede rundt efter bolden, mens en spiller som Lionel Messi legende let aldrig missede en aflevering.

Men det skal nok blive bedre, det må det blive.

Udvalgt

Lørdag kan blive dagen, hvor Braithwaite kan bevise overfor verdenspressen, at han er mere end en klat ’smør’ i en skolegårdsleg.

Her står han nemlig på holdkortet, når Barcelona møder miniputterne fra Eibar på mægtige Camp Nou, hvor der er plads til næsten 100.000 fans.

Braithwaite på sin nye hjemmebane. Fotos: Tariq Mikkel Khan

Et enormt stadion og en enorm opgave ligger foran Martin Braithwaites fødder. Han er ifølge træner Quique Setien ikke selvskrevet til en startplads.

- Der er mange ting, han skal have forklaret og forstå, blandt andet vores spillestil, men han kommer til at hjælpe os meget, forklarede Setien fredag på et pressemøde og hentydede til, at en af danskerens hovedopgaver bliver at give luft til et skadesplaget angreb.

Det er først i kampens hede, at vi kan afgøre, hvorvidt han har evnerne, viljen, forståelsen og heldet til at kunne begå sig på en af verdens bedste hold.

Ekstra Bladet er med på stadion lørdag aften.

