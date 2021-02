Lønnen lækket: Messis utrolige gevinst

Se alle fire kvartfinaler i Copa del Rey i denne uge. Få adgang til blandt andet Barcelonas kamp lige her (+).

Der er næppe nogen, der er af den overbevisning, at Lionel Messi har spillet i FC Barcelona for en sulteløn.

Men nu kan den spanske avis El Mundo afsløre præcist, hvad den argentinske verdensstjerne tjener på sin seneste fireårige kontrakt med Barcelona.

555 mio. euro får Messi ud af sine anstrengelser frem til denne sommer. Det er et beløb svarende til cirka 4,128 milliarder kroner.

Det er ifølge El Mundo den største kontrakt, der nogensinde er lavet til en sportsudøver.

Det astronomiske beløb er alt inklusive, altså fast løn, bonusser, billedrettigheder m.m. Argentineren skal betale halvdelen af sin indkomst til de spanske skattemyndigheder.

Messis gigantiske lønpakke er med til at kaste FC Barcelona i økonomisk uføre, skriver El Mundo. Foto: Juan Medina/Ritzau Scanpix

El Mundo fremlægger på sin hjemmeside dokumenter, der skulle bevise, at det er den reelle kontrakt, som avisen er kommet i besiddelse af. Lækagen kommer på et tidspunkt, hvor FC Barcelona kæmper med en gigantisk gæld, der hovedsageligt er skabt af coronapandemien.

Men El Mundo er ikke bleg for at skrive, at Messis vilde kontrakt er med til at ruinere catalonierne.

Lionel Messi bad om at få lov til at skifte til en anden klub sidste sommer, da han ikke var tilfreds med Barcelona-ledelsens retning.

Nu er der præsidentvalg i Barcelona til marts, og argentineren har fortsat ikke meldt ud, om han fortsætter i Barcelona eller forlader sin hjerteklub til sommer på en fri transfer.

