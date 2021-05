Lokalmedie: Zidane stopper i Real Madrid

Zinedine Zidane har kontrakt med Real Madrid frem til sommeren 2022, men nu tyder mere og mere på, at franskmanden forlader storklubben allerede denne sommer.

Fredag melder den lokale tv-station TeleMadrid på deres hjemmeside, at afgørelsen er truffet.

- Zinedine Zidane stopper som Real Madrid-træner uanset, om han formår at vinde ligamesterskabet, skriver mediet.

- Det er en beslutning, som han har planlagt i flere måneder, men som han ikke har villet bekræfte, når han er blevet spurgt de seneste uger, lyder det.

- Zidanes farvel skyldes hans fysiske og mentale træthed, skriver lokalmediet.

Zinedine Zidane har været træner i Real Madrid i to omgange. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Real Madrid vandt torsdag aften 4-1 ude mod Granada og er dermed blot to point efter bysbørnene fra Atlético Madrid med to kampe tilbage.

Den 48-årige franskmand har vært træner for Real Madrid siden 2019 og var også træner for klubben fra 2016 til 2018, hvor han også selv valgte at stoppe.

Som aktiv nåede han 155 kampe for Real Madrid fra 2001 og frem til karrierestoppet i 2006.

Madrid-mediet melder intet om eventuelle afløsere, men tidligere har italienske Maximilian Allegri og en anden klublegende i Real Madrid, Raul, været nævnt som afløsere, mens Zidanes navn har været nævnt i Juventus.

Zidane har vundet to mesterskaber og tre Champions League-titler som træner for Real Madrid.

Tidligere på dagen valgte også en tidligere Superliga-topscorer at stoppe karrieren.

