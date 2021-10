Lokker med vanvidsløn

Slutspillet om Paul Pogbas underskrift på næste kontrakt er for alvor gået i gang, og beløbene der nævnes i den forbindelse, stryger mod himmelen.

Ifølge spanske ABC lokker Real Madrid franskmanden med en årsløn på 12 millioner pund, svarende til 104 millioner danske kroner, mens han tilbydes dobbelt så meget, nemlig 25 millioner pund, 217 danske, i sign-on-fee.

Midtbaneprofilens kontrakt udløber til sommer, og hans agent Mino Raiola er ikke overraskende begyndt at spille sine kort, for efter nytår kan han og Pogba tale med hvem som helst om fremtiden.

Mens Real Madrid angiveligt håber at forene de franske verdensmestre, Pogba og Kylian Mbappe, med deres landsmand Karim Benzema.

Hverken ABC eller Mundo Deportivo mener dog, at Real Madrid vil indgå i nogen budkrig om Pogbas underskrift. I sidste uge skrev ESPN, at Barcelona var blandt en række klubber, som Raiola har kontaktet for at faldbyde sin luksusvare, mens Juventus stadig synes at være et rigtig godt bud på han næste arbejdsgiver.

Imens arbejder Manchester United på en forlængelse med franskmanden, der dog leverer stærkt svingende præstationer for klubben, og ifølge The Athletic har United lagt et tilbud foran ham med en ugeløn på 400.000 pund, svarende til 3,5 millioner danske kroner.

Det er angiveligt en lønforhøjelse på 100.000 pund om ugen, som vil gøre ham til klubbens næsthøjest betalte stjerne efter Cristiano Ronaldo.