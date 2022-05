Luften gik ud af Barcelona

Det var en tynd omgang fra Barcelona, som søndag aften gik på banen for at slå sløjfe på en sæson, hvor catalonierne har haltet et godt stykke efter rivalerne fra Real Madrid.

Modstanderen, Villarreal, tog fra Camp Nou med en 2-0-sejr og tre point i tasken og slutter dermed La Liga-sæsonen på en 7.-plads.

Barcelona så ellers livlige ud i kampens indledende minutter.

Ifølge nyhedsbureauet dpa havde både Adama Traoré og Ferrán Torres gode muligheder for at komme på tavlen for hjemmeholdet. Men Traoré sendte bolden over overlæggeren, og Torres' forsøg var ikke nok til at passere målmand Geronimo Rulli.

Også Sergio Busquets sendte et forsøg snævert over mål i første halvleg.

Og så viste Villarreal ellers, hvorfor man skal tage chancen, når den kommer.

Med fire minutter tilbage af første halvleg kom udeholdets Alfonso Pedraza på en aflevering fra Daniel Parejo og dirigerede bolden i mål forbi Barcelonas Marc-Andre ter Stegen.

Granada må ned

I anden halvleg straffede Villarreal hjemmeholdet for Adama Traorés kiksede forsøg på at cleare bolden væk fra eget mål.

Bolden endte for fødderne af Moi Gómez, som kunne sende kuglen i netmaskerne forbi en hjælpeløs Marc-Andre ter Stegen.

Barcelona formåede ikke at bide igen, og kampen sluttede 2-0 til gæsterne.

Med det kedelige resultat slutter Barcelona sæsonen i La Liga på andenpladsen hele 13 point efter mestrene fra Real Madrid. Det endda efter at Real Madrid i sine sidste to kampe smed point mod både Cadiz og Betis.

Søndag blev også dagen, hvor Granada tabte sin plads i La Liga, efter at klubben spillede uafgjort mod Espanyol.

Granada rykker ned i Spaniens næstbedste fodboldrække, hvor klubben de næste år skal spille sammen med Levante og Alaves, som også rykker ned fra La Liga.

