Lyncomeback sender Bilbao i finale

I en flad atmosfære på et halvtomt stadion i en by næsten 5000 kilometer fra Spaniens hovedstad drønede Athletic Bilbao torsdag videre til finalen i den spanske Super Cup.

Det Spanske Fodboldforbund har henlagt den nationale turnering til Riyadh i Saudi-Arabien, og her vendte Bilbao et truende nederlag til en sejr på 2-1 over Atlético Madrid.

I finalen skal klubben fra Baskerlandet møde Real Madrid, som onsdag slog FC Barcelona i den anden semifinale.

Intensitet var en mangelvare i opgøret mellem de to meget defensivt funderede mandskaber. Det vrimlede dermed ikke med chancer før pausen.

Bilbao fik sig dog et mindre chok, da Atléticos João Félix allerede i første minut sendte kuglen over stregen, men målet blev annulleret for offside.

Iñaki Williams stod for første halvlegs anden store chance, da en bold blev tippet ind til ham i feltet, men angriberen sparkede lige på Jan Oblak i Atlético-målet.

Der skulle gå en time, før nettet blafrede på King Fahd Stadium. João Félix steg op til et hjørnespark, som han langt udefra headede mod indersiden af stolpen. Unai Simon smed sig ud mod den, men for sent.

Bolden ramte stolpen og derefter Bilbao-keeperen i ryggen, inden den gik i mål.

Bilbao svarede igen efter 77 minutter. Yeray Alvarez vandt en luftduel efter et hjørnespark og headede sit hold på 1-1.

Fire minutter senere blev kampen vendt afgørende på hovedet. Efter et nyt hjørnespark sendte Nico Williams bolden i mål med en afslutning, der landede helt ude ved stolpen.