Lys fremtid efter kæmpe transfer

Spanske fodboldeksperter mener ikke, at Martin Braithwaite skal bekymre sig, selvom Barcelona netop har fået fingrene i stjernespilleren Ferran Torres. Faktisk kan den store transfer være til gavn for den danske landsholdsspiller, spåes der

FC Barcelona offentliggjorde tirsdag, at man havde skrevet kontrakt med den spanske landsholdsspiller Ferran Torres i Manchester City.

Den store transfer til Camp Nou skal forstærke Barça i en tid, hvor det halter med de sportslige resultater, og flere offensive spillere kan nu se frem til konkurrence om pladserne i cheftræner Xavi Hernández' startellever.

En handel i den størrelse kunne betyde, at dagene var talte for Martin Braithwaite, der byder velkommen til en ny konkurrent i Barcelona, men Luna Christofi, der er ekspert i spansk fodbold, mener ikke, at danskeren skal bekymre sig om Torres' ankomst til klubben.

- Det forstærker truppen voldsomt, og det tænker jeg ikke, at Martin skal være så bange for.

- Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde så meget for Martin. Man skal se mere globalt på det. For alle spillere er det kun en fordel, når truppen bliver forstærket, siger Christofi til Ekstra Bladet.

Barcelonas nyeste spiller har tidligere gjort figur på kanten og senest som central angriber i Manchester Citys lyseblå trøje. For Paulo Chichon, der er vært på podcasten 'Lyden af La Liga, tyder det ikke på, at Torres og Braithwaite kommer til at slås om de samme pladser.

- Det kommer ikke til at få en enorm betydning for Martin, fordi Ferran Torres som udgangspunkt er tiltænkt en position på kanten, fortæller Chicon til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg tror, at Xaxi tænker Braithwaite som en angriber, der uden at røre bolden så meget og løbe i dybden kan være et fixpunkt oppe foran.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Martin Braithwaite - forrest i billedet - har scoret ti mål for Barcelona. Her ses han i jubel efter en scoring i La Liga mod Real Sociedad. Foto: Joan Monfort/AP Photo/Ritzau Scanpix

Det taler for Braithwaite

- Er det slet ikke på tale, at Braithwaite kan være færdig i Barcelona til sommer, nu hvor Ferran Torres er blevet købt?

- Den er svær. En ny mand og et nyt projekt. Jeg tror, der er to ting, der taler for, at Martin måske kan blive ved med at holde drømmen om at være Barça-spiller i live.

- Den ene er hans arbejdsmoral som fodboldspiller. Han brokker sig ikke, og han er en god klubspiller.

- Den anden er den økonomiske situation, som Barcelona står i. Martin er ikke en mand, der tjener en frygtelig masse penge, og du kan heller ikke få så mange penge for ham.

Martin Braithwaite sidder i øjeblikket på sidelinjen med en knæskade, som han pådrog sig i slutningen af august.

--------- SPLIT ELEMENT ---------