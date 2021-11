Må ikke deltage i tv-program

Xavi er i gang med at svinge pisken i Barcelona. Forsvarsstjernen Gerard Piqué må nu ikke være med i et planlagt tv-program

Xavi Hernández er den nye sherif i FC Barcelona, og hans hjemkomst til den catalonske storklub er til at mærke blandt spillerne.

Den tidligere Barcelona-styrmand som ny cheftræner i klubben fremhævet disciplin som nøglen til at få den spanske storklub tilbage på sporet.

Og man må nok sige, at Xavi er mand af sine ord.

Få dage efter, at cheftræneren overtog tøjlerne på Camp Nou, har han aflyst forsvarsstjernen Gerard Piqués optræden i tv-programmet El Hormiguero, der skulle finde sted i næste uge.

Niksen biksen - Pique må ikke deltage i spansk underholdningsprogram. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

Det spanske medie Marca skriver, at ifølge tv-værten Juanma Castano har Xavi gjort det klart over for forsvarsstjernen, at han ikke må deltage i programmet, der er kendt for sin humoristiske tilgang, hvor man opfordrer gæster til at deltage i en række spil og udfordringer.

Midtstopperen er kendt for at være med i tv-programmer, men den nye chef i Catalonien vil ikke tillade denne ageren.

Piqué deltog senest i El Hormiguero tilbage i oktober 2019, og meningen var så, at han igen skulle ses på tv-skærmen i næste uge. Det ville Xavi altså anderledes.

Den nye cheftræner skal forsøge at vende krisen i den spanske storklub, der i øjeblikket ligger og roder rundt på en niendeplads i La Liga.