Mål-Martin: Eksperter uenige om Braithwaite

I Barcelona har al fokus den seneste tid været rettet mod Lionel Messi, dog er det ikke det eneste transferspørgsmål, som klubbens fans ønsker besvaret denne sommer.

Længe har det lydt, at storklubben ønsker danske Martin Braithwaite solgt. Selv har danskeren ingen planer om at forlade catalonerne, da han i stedet vil kæmpe for sin plads. Det skriver El Mundo Deportivo.

Fighterviljen – og målnæsen – har angriberen også fået bevist i de seneste testkampe. I sidste uge scorede han mod RB Salzburg, og søndag gjorde han sig bemærket med en scoring i en 3-0 sejr over Juventus.

Klubben har udover Messis farvel budt velkommen til prominente navne som Sergio Agüero og Memphis Depay. Så spørgsmålet er nu, hvor Martin Braithwaite er henne i Barcelona-hierakiet.

Martin og Memphis fejrer mål-mageriet. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Tror på indflydelse

Ifølge Paulo Chichon, podcastvært på 'Lyden af La Liga' og ekspert på spansk fodbold, så har Martin Braithwaite en sæson foran sig, hvor der kan forventes mere spilletid.

- Barcelona skal spille mange kampe denne sæson, og udover Agüero, som tit døjer med skader, så er Braithwaite den eneste reelle topangriber i truppen. Uanset hvad vil han altid kæmpe for en plads på holdet.

- Dertil har han gjort sig positivt bemærket i testkampene, så jeg vil ikke være overrasket, hvis han starter inde i sæsonens første kamp på søndag, siger Chichon til Ekstra Bladet.

Farvellet til Messi har vendt op og ned på Barcelonas situation. Foto: DAX/ESPA-Images/Ritzau Scanpix

Situationen er uvis

Helt så sikker på en succesfuld sæson for Braithwaite i Barcelona er Morten Glinvad, fodboldkommentator hos TV2, ikke.

- Alt er uvist i Barcelona lige nu. Mange af de store offensive profiler er på nuværende tidspunkt skadet, heriblandt Sergio Agüero, og det er også derfor, Braithwaite startede testkampen mod Juventus søndag. Når alle stjerner er skadesfri, er der langt til spilletid for ham.

- Det er meget hypotetisk at snakke om en potentiel transfer væk fra FC Barcelona. Men lige nu er Barcelonas træner Ronald Koeman nok glad ved, at han råder over Braithwaite, da han ved, hvilke kvaliteter han står for, siger Morten Glinvad til Ekstra Bladet.

Barcelonas offensive skader Sergio Agüero - Lægskadet og ude i otte til ti uger Ansu Fati - meniskskadet og formentlig først i spil til udtagelse i september Ousmane Dembélé - baglårsskadet og ude indtil midten af oktober

Martin Braithwaite har spillet 53 officielle kampe for Barcelona siden skiftet fra Leganes i vinteren 2020. Det er blevet til otte mål for den 30-årige esbjergenser.

Om han starter inde i den første ligakamp mod Real Sociedad, må tiden vise. Kampen spilles på søndag.