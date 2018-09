Madrid-storklubber deler i hårdtspillet derby

Ingen af de to store Madrid-klubber formåede lørdag aften at udnytte, at konkurrenten FC Barcelona tidligere lørdag på ny havde sat point til i toppen af den spanske Primera Division.

Lokalderbyet mellem Real Madrid og Atlético Madrid endte 0-0 efter en intens kamp med en overvægt til hjemmeholdet Real Madrid.

Real Madrid var mest på bolden og flittigst til at skyde på mål, men uden held.

Spillerne fra den hvidklædte klub kan dog glæde sig over, at udfaldet trods alt var noget bedre, end da holdene mødtes i den europæiske Super Cup i august. Ved den lejlighed vandt Atlético Madrid med 4-2.

Gæsterne så ud til at indstille jagten på en ny derbysejr for i stedet at sikre sig bedre bagud, da angriberen Diego Costa i midten af anden halvleg gik ud, mens den hårdtarbejdende defensive midtbanespiller Thomas Partey kom ind.

Diego Simeones plan om at køre et point hjem lykkedes.

Selv om målene udeblev, var der stor intensitet i opgøret. Syv gange måtte dommer José Munuera således hive det gule kort frem.

Remisen betyder, at topfeltet i Primera Division er yderst tæt efter de første syv spillerunder.

FC Barcelona topper rækken med 14 point, mens Real Madrid ligger nummer to med samme pointantal. Sevilla har 13 point på tredjepladsen, mens Atlético Madrid står noteret for 12 point på fjerdepladsen.

Med en sejr søndag kan Alaves komme op på siden af Barcelona og Real Madrid.

