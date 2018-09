Magtfaktor i Europa: Klubejer Ronaldo afslører kæmpe planer

Han var verdens bedste spiller i både 1996, 1997 og 2002. Og tidligere på måneden købte han så 51 af aktierne i spanske Real Valladolid og blev på den måde klubejer.

Nu fortæller brasilianske Ronaldo for første om planerne for den lille klub, der i øjeblikket ligger nummer 20 og sidst i den bedste spanske række.

- Jeg er virkelig begejstret, og jeg vil videregive al min erfaring, så dette projekt kan blive en succes, siger Ronaldo til Skysports i forbindelse med sit besøg i London ved FIFA-kåringen The Best.

- Det er ikke bare klubbens ry, der er på spil her, men også fansenes støtte og hele byens håb.

- Vi forventer at hele landet kommer til at tale om os snart, og hvorfor ikke også hele Europa.

- Vi har en drøm, og Europa er her, hvor vi vil være. Så der er meget arbejde foran os, og vi er klar til at gøre det, siger Ronaldo.

Artiklen fortsætter under billederne:

Sådan så Ronaldo ud i Barcelona-trøjen i 1996. Foto: AP

Ronaldo med klub-VM-trofæet i 2002 for Real Madrid. Foto: AP

Ronaldo var tidligere på ugen til fodboldgalla 'The Best' i London, hvor Modric blev kåret til verdens bedste. Foto: AP

Sådan så Ronaldo ud i 2002, hvor han blev topscorer og verdensmester. Foto: AP

Siden er der kommet lidt flere kilo. Foto: AP

Skulle Ronaldo få Valladolid til at blive en magtfaktor i europæisk fodbold, så vil der være tale om lidt af en præstation.

Den nordspanske klub var senest med i Europa i 1997/1998, hvor man sendte lettiske Skonto Riga, men derefter tabte til Spartak Moskva i 1/16-finalen af UEFA Cup'en.

I 80'erne var man to gange i Europa, hvor det blev til sejre mod hold fra Malta og Sverige, mens man røg ud mod jugoslaviske Rijeka og franske Monaco.

I dette årtusinde er det blevet til hele tre nedrykning til næstbedste række i Spanien. Seneste oprykning kom op til denne sæson, hvor man efter fem kampe altså fortsat er uden sejr. En fjerdeplads i 1962/1963 er klubbens bedste placering nogensinde.

Tidligere har det været fremme, at klubben ville udbygge deres stadion Estadio Nuevo José Zorilla, der har plads til 26.512 tilskuere, men et nyt stadion faldt til jorden, da Spanien ikke vandt kampen om at afholde VM 2018. Et VM, der som bekendt i stedet gik til Rusland.

Ronaldo nåede i Spanien at spille for både FC Barcelona og Real Madrid, mens han også havde stor succes for både Milan og Inter i Italien, ligesom han blev dobbelt verdensmester med Brasilien.

Siden karrierestoppet i 2011 har han bæandt andet arbejdet for FN og som ambassadør for VM 2014, inden han altså nu er blevet klubejer i den bedste spanske liga.

