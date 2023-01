Makabre billeder: Politi efterforsker hængt Vinicius-dukke

Torsdagens derby mellem Real Madrid og Atlético Madrid i Copa del Rey har fået en kedelig optakt.

'Madrid hader Real', stod nemlig skrevet på et banner, der hang på en bro i den spanske hovedstad.

Under banneret hang en dukke iklædt en hvid Vinicius Junior-trøje, og det er en aktion, som har fået ordensmagten til at reagere.

Over for nyhedsbureauet AFP bekræfter spansk politi, at sagen efterforskes som et racistisk angreb med trusler bag sig.

Ifølge det spanske medie AS er det en gruppe Atlético-tilhængere, der står bag optrinnet, som har vakt harme i landet.

I en pressemeddelelse tager klubben skarp afstand til både dukke og banner.

'Handlinger som denne er komplet utilladelige og en skamplet for samfundet. Vi fordømmer enhver handling, der angriber menneskers eller institutioners værdighed', lyder det'.

Samtidig sender det spanske fodboldforbund støtte til Vinicius Junior, ligesom en lang rækker spillere fordømmer aktionen på sociale medier, efter at det er blevet delt vidt og bredt.

Ikke første gang

Vinicius Junior har været udsat for racisme flere gange.

Da Real Madrid og Atlético Madrid stødte sammen i efteråret, fangede en video racistiske tilråb mod kantspilleren fra Atletico Madrid-fans foran stadion.

Torsdagens Copa del Rey-kvarfinale finder sted på Santiago Bernabéu klokken 21.