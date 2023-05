Makabre Vinicius-billeder: Nu er fire fans knaldet

For fire måneder siden blev Madrid-derbyet i Copa del Rey skæmmet af noget modbydeligt.

Op til kampen mellem Real Madrid og Atlético Madrid havde en gruppe fans hængt et banner på en bro i den spanske hovedstad med påskriften 'Madrid hader Real'. Under banneret hang en dukke iklædt en hvid Vinicius Junior-trøje.

Nu er fire personer anholdt for den aktion, skriver spansk politi på Twitter. Fire måneder efter at man indledte en efterforskning.

Timingen er påfaldende.

Det tyder kommentarsporet under politiets tweet også på.

For udmeldingen kommer, blot en dag efter at racismeefterspillet fra søndagens opgør mellem Valencia og Real Madrid begyndte at brage i spansk og international presse med Real Madrids Vinicius Junior i centrum.

Den brasilianske stjerneangriber har sæsonen igennem været udsat for racisme fra flere klubbers fans, men på Mestalla i Valencia kogte det for alvor over.

En rasende Vinicius pegede mod og råbte ad Valencias fans, mens holdkammerater forsøgte at få ham til at slappe af.

I slutminutterne fik han et rødt kort for at slå en modstander, der tog halsgreb på ham under en batalje. Stjerneangriberen sagde efter kampen, at det hverken er 'første, anden eller tredje gang. Racisme er normalt i La Liga.'

Men at ligaen ikke tager affære over for de racistiske tilråb, er ikke rigtigt, mener Javier Tebas, præsident for La Liga.

- Før du kritiserer og fornærmer La Liga, bør du læse op på tingene, Vinicius. Lad ikke dig manipulere, og vær sikker på, at du forstår andres kompetencer og det arbejde, vi har lavet sammen, skriver han på Twitter.

Episoden har fået mange aktører til at melde sig i kampen mod racisme i fodbold. La Liga undersøger optøjerne, Real Madrid har anmeldt det til politiet, mens Valencia vil give de ansvarlige livsvarig karantæne.

Efter racisme-tilråb: Får støtte fra præsidenten

