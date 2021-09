Martin Braithwaite er ude resten af året

Martin Braithwaite er ude resten af 2021. Det skriver det store catalanske medie SPORT.

Det er en knæskade, som gør FC Barcelona-spilleren ukampdygtig i de kommende 3-4 måneder.

Klubben har endnu ikke bekræftet oplysningerne, men ifølge mediet er der tale om problemer med venstre knæskal.

SPORT skriver, at angriberen søndag gennemgår flere undersøgelser i forsøget på at få klarhed over skadens omfang og tidsprognosen for et comeback.

Martin Braithwaite blev udskiftet i Barcelonas seneste ligakamp mod Getafe, da han mærkede smerter i knæet. Dengang bekræftede klubben, at han selv havde anmodet om at forlade banen.

Den utilsigtede exit medførte efterfølgende afbud til landsholdets netop overståede kampe i VM-kvalifikationen.

Hans fravær fik ved den lejlighed ikke konsekvenser for Danmark, der tog tre sejre over Skotland, Færøerne og Israel og er på sikker kurs mod slutrunden i Qatar.

På det personlige plan vil det det kommende fravær være en hård bet for Braithwaite, som har startet sæsonen som fast mand for FC Barcelona og noteret sig for to scoringer i den spanske liga.

I den kommende uge tager storklubben hul på gruppespillet i Champions League, når Bayern Münchjen venter i første puljekamp.

Desværre bliver giganternes møde på Camp Nou nu uden dansk deltagelse.