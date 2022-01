Martin Braithwaite gør comeback i Barcelonas pokalnedtur

Der var dansk comeback, da FC Barcelona torsdag var på besøg hos Athletic Bilbao i ottendedelsfinalen i den spanske pokalturnering.

Martin Braithwaite var med i Barcelonas kamptrup igen for første gang, siden han udgik, med hvad der viste sig at være en alvorlig knæskade i en kamp i slutningen af august.

Braithwaite startede på bænken, men fik det sidste kvarter på banen, i hvad der endte med at blive en nedtur for de forsvarende pokalmestre, som slog netop Athletic Bilbao i sidste sæsons finale. Barcelona tabte således 2-3 efter forlænget spilletid.

Iker Muniain jubler efter sin afgørende scoring i den forlængede spilletid. Foto: Cesar Manso/Ritzau Scanpix

Kampen var kun små to minutter gammel, da Athletic Bilbao kom foran.

Nico Williams sendte bolden på tværs i feltet. Den endte i venstre side ved Iker Muniain, som med en elegant afslutning sendte bolden over Marc-André ter Stegen og i mål til 1-0.

Små 20 minutter slog FC Barcelona så igen. Nyindkøbte Ferrán Torres stemplede med sit første mål i Barcelona-trøjen, og det var et flot et af slagsen. Spanieren tog fra venstre side et træk ind i banen i feltet og snoede bolden op i det lange hjørne.

Herefter så det længe ud til, at kampen skulle ud i forlænget spilletid. Men med en håndfuld minutter tilbage kom hjemmeholdet på vinderkurs. Lidt tilfældigt endte Inigo Martinez med at skovle bolden i mål efter et frispark, som blev sendt ind i feltet.

Det endte dog alligevel med, at der skulle tages ekstra minutter i brug. For et par minutter inde i tillægstiden fik Pedri udlignet for Barcelona.

Men det blev altså Bilbao, der trak det længste strå og fik revanche, da Iker Muniain på et straffespark scorede i tillægstiden i første halvleg af den forlængede spilletid. Xavi sendte herefter Martin Braithwaite på banen, men lige lidt hjalp det altså.

Tidligere torsdag gik Real Madrid videre til kvartfinalerne. Dog måtte holdet tage forlænget spilletid i brug for at slå Elche med 2-1. Den ordinære spilletid endte 0-0, og Elche kom foran i 103. minut, inden Real - med en mand i undertal - efter mål af Isco og Eden Hazard tog sejren.