Martin Braithwaite smittet med coronavirus

Den danske angriber Martin Braithwaite har ikke fået meget spilletid i FC Barcelona på det seneste, og meget tyder på, at han kan være uaktuel til søndagens kamp mod Mallorca.

Barcelona oplyser fredag på Twitter, at Braithwaite har raget coronasmitte til sig.

- Martin Braithwaite er testet positiv for covid-19. Spillerens helbred er fint, lyder det kort i en meddelelse fra klubben.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Hvornår han kan være klar til at spille igen, skriver klubben ikke.

Selv om den 30-årige angriber tilsyneladende har det fint og skulle nå at blive godkendt til at måtte spille i weekenden, tyder intet på, at en startplads er på tale.

Efter at have spillet sæsonens første tre kampe fra start med to mål til følge blev han skadet, og siden har han stort set ikke fået spilletid.

Han var knæskaden kvit kort inde i januar, men med undtagelse af 12 minutters indhop i en pokalkamp i januar og 10 minutters indhop i en ligakamp midt i marts, har han kun varmet bænken.

Siden skiftet til storklubben fra Leganés i februar 2020 er det blevet til 58 kampe og 10 mål for den tidligere Esbjerg-spiller.

Braithwaite har kontrakt med Barcelona i yderligere to år, men der spekuleres kraftigt i, at klubben vil forsøge at afhænde ham til sommer.

Han står noteret for 56 danske landskampe. I dem har han scoret 10 mål.