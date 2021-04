Martins mentale mirakel

Andreas Laudrup er meget imponeret over at se, hvordan Braithwaite har håndteret det enorme pres i Barcelona

- Man må bare rose ham for den mentalitet, han har, er det første, Andreas Laudrup udbryder, da talen falder på Martin Braithwaite.

- Det har været vanvittigt interessant at se ham gå fra Leganes til Barcelona, til at træne med verdensstjerner hver dag og til at leve under det enorme pres. Det sidste tror jeg ikke, nogen kan sætte sig ind i, medmindre de har prøvet det.

- Jeg kender jo en, lyder det med munter adresse til hans berømte ophav.

TV2-eksperten hæfter sig ved, at den danske angriber – i alt fald udadtil - hverken har virket tynget eller har fået stjernenykker.

- Det er ret vildt og hatten af for det. Det viser, hvilken karakter, han har. Jeg er ret imponeret over, at han har kunnet gå ind i en storklub på den måde.

- Så kan man altid diskutere, hvorvidt han passer ind hos Barcelona, men faktum er, at han har spillet meget, siger Andreas Laudrup, der forventer at se sin landsmand på banen i finalen.

Han giver en ekstra dimension til holdet, for han kan noget andet end de andre angribere. Han prøver at fiksere modstandernes forsvar, fordi han ligger på den sidste linje og truer i dybden. På den måde skaber han plads tli sine medspillere. Selv når modstanderne står dybt, skal der stadig dybdeløb til for at skabe plads

Som danskere skal vi være stolte af at have en dansker i en klub som Barcelona. Det er sjældent, og det er saftsuseme fedt.

