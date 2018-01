Mascherano er færdig i FC Barcelona

Efter syv et halvt år er det tid til at sige farvel for Javier Mascherano i FC Barcelona.

Den spanske fodboldklub meddeler på sin hjemmeside, at den 33-årige argentiner forlader klubben, der i sommeren 2010 hentede ham i engelske Liverpool.

Publikum på Camp Nou kan torsdag aften sige farvel til Javier Mascherano, når FC Barcelona tager imod Espanyol i den spanske pokalturnering, Copa del Rey, meddeler FC Barcelona.

Javier Mascherano var tidligere en fast del af Barcelonas startopstilling. Men i denne sæson har den hårdføre spiller kun fået sporadisk spilletid.

Spanske medier spekulerer i, at han kan være på vej til kinesisk fodbold.

Argentineren, der både kan bruges i forsvaret og på den defensive midtbane, har vundet et hav af titler i sin tid i Spanien.

Den tidligere Liverpool- og West Ham-spiller har blandt andet været med til at vinde fire spanske mesterskaber og to Champions League-titler med Barcelona.

Javier Mascherano har 141 gange repræsenteret det argentinske landshold.

For fire år siden var han med til at vinde sølv ved VM i Brasilien.

Både i 2004 og 2008 var Javier Mascherano med til at vinde OL-guld for Argentina.

