Massiv ros: 'Braithwaite har ret'

Martin Braithwaite har svaret de mange kritikere igen med tre mål i to kampe. Den spanske avis Marca skriver, at danskeren 'har ret'

I februar stod Martin Braithwaite for noget af et chokskifte, da han skrev under med FC Barcelona som erstatning for skadede Ousmane Dembélé.

Mange fans mente, at danskeren ikke havde niveauet til storklubben, og at han kun skulle være der som en lappeløsning frem til i sommer.

Efter den bedste uge i Braithwaites Barcelona-karriere med tre mål i to kampe, skriver den store Madrid-avis Marca, at danskeren nu har fat i den lange ende.

'På det tidspunkt virkede det som et plaster, og alt tydede på, at han kun ville være i Barça i et par måneder, på trods af at spilleren selv forsikrede, at de ikke skulle sælge ham. Efter et nogle måneder har tiden vist, at Braithwaite har ret.'

Danskeren er startet inde i de to seneste kampe for en af verdens største klubber. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Ekstra frivillig træning

Avisen roser danskeren for at gribe den sjældne chance fra cheftræner Ronald Koeman.

'Martin Braithwaite har i disse dage sin bedste tid som Barcelona-spiller. Han har scoret i to kampe i træk og er på vej til sin tredje start. Det begynder at have, hvad det manglede indtil nu: kontinuitet.'

'Han er en af ​​de fodboldspillere, der arbejder ud over træning for at forsøge at være i den bedste form, når muligheden kommer.'

Også danskerens scoringsgennemsnit med et mål hvert 75. minut bliver bemærket.

'Under hensyntagen til de definitionsproblemer, som Barça har i denne sæson, gør det en forskel at have en spiller som ham', skriver avisen.

Barcelona-boss Ronald Koeman fandt også anerkendende ord frem om danskeren på tirsdagens pressemøde frem mod Champions League-kampen mod Ferencvaros.

- Martin arbejder godt og har fortjent at spille. Der er kampe, hvor vi mere har brug for en 9'er end andre. Han spiller godt, og det giver hård konkurrence i front'.

Barcelona-avisen El Mundo Deportivo spår, at Martin Braithwaite igen er med fra start onsdag aften - læs mere om det her.

Afslører vanvittigt tilbud

