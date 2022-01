Medie: Afhænger af én ting

Daniel Wass er pludselig blevet et emne i Atlético Madrid, fordi Kieran Trippier er rykket til Newcastle, og nu er skiftet mere eller mindre på plads.

Det skriver den spanske avis AS.

Valencia og Atlético har forhandlet om Wass i nogle dage, og mens det tidligere lød, at førstnævnte ikke ville lade den danske landsholdsspiller gå, beretter AS nu, at partnerne er blevet enige om en aftale.

Det hele afhænger imidlertid af, om Valencia formår at finde en erstatning for 32-årige Wass.

Forleden solgte Valencia højrebackenCristiano Piccini til Røde Stjerne, og man er ikke lykkedes med at hente Celta Vigos Okay Yukuslu til den centrale midtbane, hvor Wass også ofte spiller.

Daniel Wass har spillet 21 kampe for Valencia i denne sæson.

