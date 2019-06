Medie afslører: Enig med Barcelona

Paris Saint Germains Neymar har i de seneste uger været centrum for tiltagende rygter om et skifte tilbage til FC Barcelona, som han forlod i sommeren 2017 for 1,65 milliarder kroner. Det gjorde ham til verdens klart dyreste spiller, men tiden i PSG ser altså ud til at være ved at løbe ud.



Det skriver den catalanske sportsavis Sport, der kan berette, at Neymar og FC Barcelona har en mundtlig aftale på plads med hinanden, som blandt andet indebærer, at han skal tilbringe de næste fem år i klubben.



Derudover skulle Neymar være så desperat efter at komme væk fra PSG, at hvis de to klubber bliver enige, så vil han halvere sin nuværende løn i den franske hovedstadsklub, da den mundtlige aftale indebærer en årsløn på 180 millioner kroner.



Lønnedgangen handler ifølge avisen om, at Neymars folk vil have genoprettet brasilianerens image, så det ikke bare handler om at tjene så mange penge som muligt, men at han skal være blandt de bedste spillere i verden.



Endvidere skulle Neymar have flere tilbud på bordet, men det har tilsyneladende kun været interessen fra Barcelona, der har været vigtig for ham. Dog forlyder det også, at hvis Barcelona ikke kan blive enige med PSG, så er et tilbud fra Real Madrid en mulighed.



Selvom der nu skulle være en mundtlig aftale mellem Neymar og Barcelona, så er det hårdeste arbejde stadig foran dem. Særligt med tanke på, at de to klubber ikke har det bedste forhold til hinanden. Derfor vil forhandlingerne blive foretaget af agenter.

