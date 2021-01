Medie: Barça-stjerner mangler løn

FC Barcelona har en kæmpe gæld og mangler at betale spillerne den aftalte løn, men det forventes at ske i februar ifølge det spanske medie Cope

Mens der så småt er forbedringer på banen for FC Barcelona med fire La Liga-sejre i træk samt avancement i Copa del Rey, halter det så sandelig udenfor.

Den spanske storklub skylder aktuelt 1,173 mia. euro væk - svarende til 8,8 mia kr., skriver flere medier - heriblandt Marca.

Af det store beløb er hele 5,5 mia. kr. angiveligt kortfristet gæld, som altså skal betales i den nærmeste fremtid.

Storklubben er i økonomiske problemer. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Pengeproblemerne har også fået konsekvenser for spillerne, og det endda selvom de var gået med til at gå ned i løn grundet coronapandemien.

Det beretter den spanske radiostation Cope på sin hjemmeside.

'Barcelona pådrager sig manglende betaling af løn til sine spillere på grund af manglende likviditet.'

'Spillerne skulle have modtaget den i december med lønreduktion, men de har ikke modtaget det, de skulle have modtaget. Klubben sørger for, at det, der mangler, betales i februar,' skriver Cope.

Ifølge mediet har spillerne også givet afkald på eventuelle bonusser i denne sæson.

