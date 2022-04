Medie: Barca vil bytte Braithwaite væk

Spilletiden har været knap for Martin Braithwaite, siden han vendte retur til grønsværen for FC Barcelona tilbage i januar.

Blot 22 minutter er det blevet til for danskeren fordelt henover to indhop i henholdsvis pokalturneringen og La Liga.

Derfor tyder meget på, at han skal søge nye græsgange til sommer, hvis han vil gøre sig forhåbninger om deltagelse ved VM i Qatar senere på året.

Den spanske avis Sport har tidligere skrevet, at både Celta Vigo og Valencia har spurgt til danskerens tilgængelighed.

Læs også: Næsten alle vil have Braithwaite ud

Sportsavisen skrev også dengang, at Barcelona primært var interesseret i en lejeaftale for 2022/2023-sæsonen, så danskeren kan få spilletid og stige i værdi inden et salg i 2023.

Kan købes for 75 mio.

Nu har FC Barcelona imidlertid ombestemt sig, da de gerne vil erhverve sig Celta Vigos dygtige venstre back Javi Galán, skriver Sport ifølge Fichajes. Den catalanske storklub ser ham som gardering på venstre back til Jordi Alba.

Javi Galán kan købes for 75 millioner kroner, men Barcelona vil i stedet forsøge at hente ham billigere ved at sende enten Martin Braithwaite eller Riqui Puig den anden vej, da Celta Vigo har begge spillere på blokken.

Skal en byttehandel komme på tale, så kræver det, at FC Barcelona overtager dele af lønnen hos danskeren eller at Braithwaite takker ja til en stor lønnedgang, skriver Fichajes.

Martin Braithwaite, 30 år, kom til Barcelona fra Leganés i februar 2020. I denne sæson er det blot blevet til fem kampe og to mål.