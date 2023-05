Medie: Barcelona giver 'AC' klar besked

FC Barcelona kæmper med økonomien, men ifølge en spansk avis kommer klubben alligevel ikke til at lytte til bud på Andreas Christensen

Andreas Christensen og resten af FC Barcelona-stjernerne må nøjes med at se med fra sofaen, når Real Madrid og Osasuna lørdag aften mødes i Copa del Rey-finalen - en kamp, du kan se eksklusivt med Ekstra Bladet+.

Men for den danske landsholdsspiller er der alligevel lidt at glæde sig over i disse dage.

For selvom FC Barcelona til sommer skal have skabt plads i budgetterne, og derfor skal af med flere spillere, så skal Andreas Christensen ingen steder.

Det skriver den spanske avis SPORT.

Faktisk er cheftræner Xavi Hernandez og ledelsen i klubben så glade for den 27-årige danske stopper, at de allerede har intentioner om at forlænge hans kontrakt.

'Idéen er at begynde at tale om en mere langsigtet løsning næste år, da hans alder er perfekt til, at han kan blive en af de bærende kræfter', skriver avisen blandt andet.

Andreas Christensen scorede for nylig sit første mål for FC Barcelona i 4-0-sejren over Real Betis. Foto: JOSEP LAGO/Ritzau Scanpix

Der har ellers været flere rygter om 'AC', og hvordan særligt Premier League-klubber skulle være interesseret i at hente danskeren.

Det har man også været bevidste om i Barcelona, men selvom det kunne lyde fristende for den økonomisk pressede klub at få en masse millioner for Andreas Christensen, så kommer det ikke til at ske.

Hovedpersonen selv og hans bagland har ifølge SPORT også gjort det ganske klart over for klubben, at 'AC' er glad, hvor han er og føler sig fuldt integreret på holdet.

Derfor ser det også ud til, at FC Barcelona og Andreas Christensen fortsætter samarbejdet, der blev indledt, da landsholdsspilleren skiftede Chelsea ud med den spanske storklub sidste sommer og skrev under på en kontrakt frem til sommeren 2026.

FC Barcelona fører lige nu den spanske liga suverænt med hele 13 point ned til Atlético Madrid på andenpladsen.

Husk, at der lørdag aften spilles Copa del Rey-finale, når Real Madrid og Osasuna tørner sammen klokken 22.00. Opgøret kan ses eksklusivt med Ekstra Bladet+.