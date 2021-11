Medie: Betaler 19 millioner for at blive Barcelona-træner

Ifølge det spanske nyhedsmedie AS betaler Xavi cirka 19 millioner kroner for at vende hjem til Barcelona

Torsdag blev det offentliggjort, at Xavi Hernández bliver ny cheftræner i FC Barcelona, men noget tyder på, at Barcelona-legenden selv har fisket op med et kæmpe millionbeløb for at vende hjem til Catalonien som den nye sherif.

Ifølge det velkendte, spanske nyhedsmedie AS har hovedpersonen selv betalt halvdelen af den frikøbsklausul, der stod i hans kontrakt. Nærmere sagt har Xavi betalt godt og vel 19 millioner kroner for at kunne varme trænersædet på Camp Nou.

Tidligere på ugen rejste repræsentanter fra Barcelona til Qatar for at forhandle med Xavi og hans klub Al Sadd om trænerens hjemkomst til Barcelona.

Den tidligere midtbanegeneral kom for alvor på trænerblokken i Barcelona, efter hollandske Ronald Koeman blev smidt på porten efter 0-1-nederlaget til Rayo Vallecano 27. oktober.

Barcelonas tidligere nummer seks betegnes som en af de største midtbanespillere i klubbens historie. Xavi nåede at optræde for Barcelona i 767 officielle kampe, hvor han vandt otte La Liga-titler og fire Champions League-trofæer.

Xavi tog afsted med barndomsklubben fra Catalonien i 2015 og tilbragte den sidste tid af sin aktive spillerkarriere i Al Sadd, hvor han senere blev cheftræner.

Nu er der kommet nye boller på suppen, og lørdag drager Xavi med sit Barcelona-mandskab til Abanca Balaidos, hvor Celta Vigo står klar til at byde dem op til dans.

Xavi er ny træner i Barcelona