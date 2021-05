Medie: Braithwaite ødelægger Barca-planer

Fremtiden for Barcelona-træner Ronald Koeman er endnu uvis, men præsident Joan Laporta har omvendt besluttet sig for, at Martin Braithwaite skal sælges.

Det skriver Marca.

Laporta vil gerne slippe af med danskeren, så der kan blive plads til en anden angriber.

Lige nu er både Sergio Agüero, Erling Haaland, Memphis Depay og Alexander Isak i spil til den forreste plads, og et salg af Braithwaite skal bidrage til finansieringen.

Det er uvist, hvad fremtiden bringer for Martin Braithwaite og resten af Barcelona-spillerne. Foto: Pablo Morano/Ritzau Scanpix

Men det kommer nok ikke til at gå så let, som Laporta ønsker sig det.

Ifølge Marca har Martin Braithwaite nemlig ingen intentioner om at forlade FC Barcelona til sommer, selvom flere Premier League-klubber viser interesse for ham. Faktisk har han tænkt sig at blive, indtil hans kontrakt udløber i sommeren 2024.

29-årige Braithwaite har scoret syv gange i 40 kampe for catalanerne i denne sæson.