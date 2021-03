Medie: Braithwaite på vej væk

Martin Braithwaite har fået godt med spilletid i FC Barcelona i denne sæson, hvor han har været i aktion i 36 kampe, men til sommer kan den danske angriber efter sigende ryge ud af klubben.

Ifølge spanske ESPN er Martin Braithwaite således en af de spillere, FC Barcelona er klar til at sælge for at tjene nogle penge.

ESPN skriver, at cheftræner Ronald Koeman vil udnytte den igangværende landsholdspause til at holde et møde med den nyslåede klubpræsident Joan Laporta for at diskutere truppen og få styr på flere spillers fremtid.

FC Barcelona er nemlig i økonomiske problemer og skal reducere deres lønbudget, hvilket kan betyde en hel del salg til sommer. Og en af dem, der kan sælges, er altså Martin Braithwaite, lyder det fra mediet.

Også Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Neto, Junior Firpo og Miralem Pjanic skal være på salgsblokken i den catalanske storklub.

Martin Braithwaite har kontrakt med FC Barcelona til sommeren 2024. Han står noteret for otte mål på 47 kampe for den store klub, siden han kom til fra Leganes i foråret sidste år.

