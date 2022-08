Medie: Braithwaite til spansk bundklub

Kilder i klubben siger, at den danske landsholdsangriber har fået en henvendelse fra endnu en spansk bundklub, der er ved at gøre plads til danskeren

Der er en vaskeægte omgang tovtrækkeri undervejs i den catalanske storklub Barcelona.

Martin Braithwaite er ikke meget for at give afkald på den pose penge, han er berettiget til.

Men han vil gerne have spilletid forud for VM-slutrunden i Qatar til vinter, så han igen bliver en del af landstræner Kasper Hjulmands overvejelser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Braithwaite er ikke ønsket i Barcelona, og nu byder en ny bejler sig til. Foto: Siu Wu/Ritzau Scanpix

Barcelona gider ikke se på danskeren længere, og Xavi har fra starten af transfervinduet gjort det klart, at Braithwaite ikke er en del af hans planer.

Men de gider ikke lønne danskeren fuldt ud for de resterende to år, og ingen har lyst til at betale danskeren noget nær det samme, spilleren får i Barca.

Nu skriver Barcelona-mediet Mundo Deportivo, at den ene lejr har rykket sig lidt, mens en ny bejler har meldt sig på banen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hvis skiftet går igennem, bliver det ikke første gang, at Braithwaite kommer til at spille om overlevelse i Spanien. Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix

Annonce:

Den spanske bundklub Elche CF, der ligger 17'er i La Liga, forsøger at sikre sig danskerens underskrift. Klubben skal lige aflaste Lucas Boyé til Sevilla først, men derefter har de udset sig Braithwaite som erstatning for argentinske Boyé.

Kilder internt i Barcelona siger, at Braithwaite allerede har givet afkald på nogle af de penge, som han er kontraktuelt berettiget til at modtage for at komme væk fra Barcelona.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?