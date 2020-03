Medie: De har Braithwaite på blokken

Martin Braithwaites FC Barcelona-eventyr kan være forbi, før det rigtig er begyndt.

Det spanske medie Sport skrev tidligere på ugen, at der venter en større udrensning i FC Barcelona til sommer, og den danske offensivspiller er én af syv navne, der er på vippen på Camp Nou.

Martin Braithwaite blev hentet til FC Barcelona som en lappeløsning udenfor transfervinduet, men danskeren har sikret sig en lang aftale med storklubben, så i sidste ende sidder han selv med trumferne i ærmet.

Skulle den danske landsholdsspiller bestemme sig for et tidligt klubskifte, får han næppe svært ved at finde en ny arbejdsgiver.

Selvsamme Sport skriver, at Premier League-klubberne West Ham og Everton har et godt øje til Martin Braithwaite, der tidligere har haft et mindre succesfuldt ophold i Middlesbrough, men altså ikke ser ud til at have skræmt større engelske klubber.

Martin Braithwaite i selskab med blandt andet Lionel Messi og Antonie Griezmann på træningsbanen i Barcelona. Foto: Tariq Mikkel Khan

Avisen skriver samtidig, at FC Barcelona ikke vil sælge Martin Braithwaite for mindre end 134 millioner kroner, men cheftræner Quique Setién vil absolut ikke have noget imod, at danskeren bliver.

Braithwaite skal have tilpasset sig FC Barcelona enormt hurtigt og er en værdsat holdkammerat i omklædningsrummet. Setién kan sagtens se en rolle til Braithwaite i Barcelona, selv om det ikke bliver en nøglerolle.

Martin Braithwaite har foreløbig spillet tre kampe for FC Barcelona. I det seneste opgør mod Real Sociedad startede han inde.

