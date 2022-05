Medie: Derfor kommer Braithwaite ikke væk

Der er Ousmane Dembélé og Memphis Depay og Ansu Fati og Adama Traoré.

Så er der Luuk de Jong, Ferrán Torres og Pierre-Emerick Aubameyang.

Og så kommer Martin Braithwaite.

Vejen til startopstillingen i FC Barcelona er ikke lang. Den er fuldstændig umulig og brolagt med forhindringer, der alle er bedre end ham.

Så vestjyden skal væk fra storklubben, og det skal være nu.

'Det afskrækker mange'

Problemet er bare, at Martin Braithwaite er dyr. Han er virkelig godt lønnet, og det afskrækker tilsyneladende potentielle, kommende arbejdsgivere.

Det skriver fodboldavisen Sport, der dækker FC Barcelona.

- Interessen fra Brighton i vinter er stadig i live, men der er et stort problem: Han har kontrakt til juni 2024 og en løn på fire millioner euro (den anslåede årsløn på cirka 30 millioner kroner, red.) - et beløb, der afskrækker mange interesserede, fordi hans aktuelle værdi er markant under det. Barcelona vil forsøge at løse problemet til sommer, skriver avisen.

Martin Braithwaite fik en fin start på sæsonen, men derpå løb han ind i en knæskade, der holdt ham ude hele efteråret. Siden blev det til 11 minutter mod Osasuna, da Barcelona førte 4-0.

95 procent vil have ham ud

Og så var der et kvarter i 1/8-finalen af Copa del Rey, hvor Barcelona røg ud til Athletic Club fra Bilbao.

Da Sport i april kørte en afstemning blandt læserne, der i vid udstrækning er Barcelona-fans, mente 95 procent, at Barcelona skulle skille sig af med ham. Så sent som i denne uge konstaterede redaktøren på El Mundo Deportivo, Sports' direkte konkurrent i kioskerne i Barcelona, at danskeren sammen med Traoré og de Jong er færdig efter denne sæson.

Da catalonierne lørdag aften spillede mod Real Betis i ligaen, var det med Depay, Torres og Dembélé i startopstillingen. Aubameyang og Fati kom ind fra bænken.

Martin Braithwaite blev siddende på bænken sammen med Traoré og de Jong.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Pinligt! United klædt helt af

Helt skørt: Sikrer oprykning efter vild storsejr

Forrygende Brentford-triumf