Medie: Det vil Barcelona have for Braithwaite

Fremtiden for Martin Braithwaite i Barcelona ser ikke lys ud.

Danskeren ønsker godt nok at blive på Camp Nou, men Xavi har givet ham klar besked om, at angriberen ikke indgår i Barcelona-trænerens planer i næste sæson.

Alligevel har den 31-årige landsholdsspiller understreget flere gange, at han ligeledes er en del af truppen på den anden side af sommerferien.

Men det afholder ikke La Liga-klubben fra at sætte et prisskilt på Martin Braithwaite. Det skriver Mercato, som har deres informationer fra Marca.

Barcelona vil helt præcist gerne have i omegnen af 42 millioner danske kroner for den tidligere Esbjerg-spiller.

Og det er til trods for, at storklubben modtog et bud på Martin Braithwaite i vinter, som lød på cirka 75 milloner danske kroner.

Hvis en fodboldklub er klar til at betale, hvad Barcelona kræver, så vil de tidligere Champions League-vindere tabe omkring 92 millioner danske kroner på MartinBraithwaite.

Danskeren kostede således 134 millioner danske kroner, da han skiftede fra Leganes til Camp Nou i begyndelsen af 2020.

Skal vi tro på de ovenstående medier, så har landsholdsstjernen åbnet døren en smule for at forlade Barcelona i sommerens transfervindue.

