Medie: Diego Simeone færdig i Atletico Madrid

Efter 12 år i spidsen for Atletico Madrid stopper Diego Simeone i den spanske klub, når denne sæson er færdigspillet. Det melder spansk TV.

Argentineren har en aftale frem til sommeren 2024, men han skal altså have besluttet sig for, at tiden er inde til en ny udfordring, og derfor har han valgt at sige jobbet op i Atletico Madrid.

Det er dog vigtigt at understrege, at oplysningerne på nuværende tidspunkt ikke er blevet bekræftet fra officiel hånd.

Diego Simeone har været en institution i Atletico Madrid, hvor han slog sine folder som aktiv og altså har været cheftræner de seneste 12 år.

Simeone har blandt ande vundet Europa League og to spanske mesterskaber med hovedstadsklubben.

Derudover har han været i to Champions League-finaler, og i 2015/2016-sæsonen blev Diego Simeone kåret som verdens bedste træner.

Denne sæson har været en skuffelse for argentineren, der kan se sit Atletico Madrid-mandskab indtage femtepladsen i La Liga.

Holdet blev desuden slået ud af Champions League allerede i gruppespillet.