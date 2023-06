Medie: Espanyol tyr til desperat søgsmål

En plads i La Liga betyder alverden for en spansk klub.

Det gør det også for Martin Braithwaites Espanyol, Derfor smerter det i Barcelona-klubben, at den efter en skidt sæson må tage et skridt ned efter at være endt på næstsidstepladsen.

Klubben var dog tæt på at redde skindet, men to uafgjorte i de to seneste spillerunder var ikke nok. Og det er lige her, der ligger en konflikt af format.

For Espanyol er langt fra tilfreds med resultaterne, først 3-3 hjemme mod Atlético Madrid og dernæst 2-2 ude mod Valencia. Isoleret set godkendte resultater, men Espanyol mener, at de i begge opgør er blevet snydt for sejren.

I begge tilfælde går utilfredsheden på dommerne - mere specifikt på VAR-kendelserne.

Annonce:

Klager til Det spanske fodboldforbunds turneringsudvalg har været frugtesløse, så derfor planlægger klubben i disse dage et civilt søgsmål mod dommerne. Det erfarer avisen AS.

Martin Braithwaite (her i nærkamp med Atléticos Axel Witsel) og Espanyol er klar til at tage drastiske skridt i brug. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Helt specifikt gælder det i opgøret mod Atlético målet til 0-2, hvor Antoine Griezmann efter en VAR-kendelse bliver godskrevet for en scoring. Tv-billederne viser til gengæld ikke, at bolden var over mållinjen, men klagen er altså blevet afvist.

Desuden var der to hændelser i Valencia-kampen. Først en underkendt scoring af Cesar Montes opå grund af et frispark mod Valencias målmand. Og dernæst Valencias udligning i tre minutters overtid, hvor der blev begået et ikke dømt frispark på Martin Braithwaite lige inden.

Desuden kan der komme flere hændelser fra sæsonen til sagen, mener AS at vide.

Præcis hvad, Espanyol ønsker at få ud af søgsmålet, er ikke helt klart - men det kan være sportsligt kompensation (point) eller en økonomisk. Måske begge dele.

Der resterer en enkelt runde af La Liga, hvor Elche og Espanyol er uden mulighed for at undgå nedrykning. Den sidste nedrykker skal findes mellem Valladolid (39 point), Celta Vigo (40) og Almeria (40).