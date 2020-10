Medie: Få dage fra konkurs

Det er mildest talt turbolente tider i storklubben FC Barcelona.

Længere tids sportslig og økonomisk krise kulminerede tidligere på ugen, da den stærkt kritiserede klubpræsident Josep Bartomeu trak sig tilbage sammen med hele bestyrelsen for at undgå et truende mistillidsvotum fra medlemmerne.

På det efterfølgende pressemøde detonerede Bartomeu så bomben, da han afslørede, at FC Barcelona har sagt ja til at deltage i en europæisk superliga.

Det er dog kun en lille nytårsfuser sammenlignet med den atombombe, der risikerer at ramme Camp Nou i den kommende uge.

I hvert fald, hvis man tror på det spanske medie RAC1.

Her skriver man lørdag, at FC Barcelona kan blive erklæret konkurs, hvis de ikke allerede torsdag i næste uge formår at reducere det enorme lønbudget med hele 190 mio. euro, godt 1.4 mia. danske kroner.

Ifølge mediet begyndte forhandlingerne fredag mellem advokater, som repræsenterer henholdsvis klub og spillere.

De tomme tribuner på Camp Nou koster klubben dyrt. Foto: Ritzau Scanpix

Carles Tusquets, der står i spidsen for den midlertidige ledelse, har allerede understreget situationens alvor.

- Vores største bekymring er klubbens finanser. Pandemien har ramt Barcelona særlig hårdt.

- Klubben er afhængig af turisme, og nu er hele den indtjening tabt. Situationen er ikke behagelig. Vi er nødt til at se på den tidligere bestyrelses løsninger og finde en måde at løse de problemer, vi står overfor, sagde han forleden.

Det er ikke kun de manglende tilskuere til kampene, der har ramt hårdt. Også klubbens butikker og museum mangler i dramatisk grad kunder, ligesom indtægterne fra Champions League er faldet markant.

Og ifølge RAC1 er situationen altså nu så alvorlig, at en konkurs truer.

