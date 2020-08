Medie: Forhandlinger strandet

Han blev desperat købt ind, da Luis Suárez og Ousmane Dembele var blevet langtidsskadede, og det lignede i starten, at Martin Braithwaite ville komme til at spille en betydelig rolle for FC Barcelona.

Men spilleminutter er blevet færre og færre, efterhånden som sæsonen er skredet frem, og snart kan danskeren være fortid på Camp Nou. Den tidligere Leganés-spids er blevet kædet sammen med Premier League-klubberne Everton og West Ham.

Selv om særligt sidstnævntes David Moyes skulle være lun på Braithwaite, er der opstået problemer i forhandlingerne mellem parterne. Faktisk er de helt strandet, skriver Barcelona-avisen Sport.

Martin Braithwaite kommer ikke til West Ham, som det ser ud lige nu. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Ifølge den spanske avis fastholder Barcelona dog optimismen, og den kriseramte storklub håber på, at man kan sælge 29-årige Braithwaite for 20 millioner euro - cirka 150 millioner kroner.

Martin Braithwaite, hvis kontrakt med klubben først udløber i sommeren 2024, bidrog med en enkelt scoring i 11 kampe i den forgangne sæson.

Han har en fortid i engelsk fodbold hos Middlesbrough.

