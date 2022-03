Medie: Går imod sin fars ønske

Andreas Christensen har ifølge et spansk medie overtrumfet sin fars ønske om, at han skulle blive i Chelsea

Sagaen om, hvor Andreas Christensen skal fortsætte sin karriere har efterhånden stået på i en evighed.

Nu ligner det dog, at fremtiden er på plads, hvis man skal tro den italienske transferjournalist Fabrizio Romano.

Transferguruen har flere gange meldt, at den danske landsholdsspillers skifte bliver offentliggjort inden for en overskuelig fremtid.

Skiftet til Barcelona er dog ikke, hvad Andreas Christensens far og agent Sten Christensen oprindeligt ønskede.

Det skriver det spanske medie Sport.

Andreas Christensen ender med alt sandsynlighed i FC Barcelona. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Ifølge Sport ville Sten Christensen have, at 'AC' blev i Chelsea, da kontrakttilbudet fra 'The Blues' havde et noget større beløb.

Den tyske gigant Bayern München var også ude med snøren, og også hos dem ville lønnen være betydeligt højere end hos Barcelona, hvis økonomi ikke er, hvad den har været, men heller ikke det kunne lokke 'AC'.

Andreas Christensen skulle have købt ind på Xavi Hernandez' projekt, hvor han vil blive tiltænkt en nøglerolle i opbygningen af Xavis nye Barcelona.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sten Christensen, men han ønsker ikke at kommentere sagen eller det kommende skifte.