Medie: Hårde Barca-krav til Braithwaite

Selvom der allerede er blevet hentet en del spillere til FC Barcelona denne sommer, så har det været på fri transfer.

Klubbens transferbudget er i den lave ende, og der knokles med at få styr på gælden.

Her ser det ud til, at spillersalg skal være med til at sænke omkostningerne for catalanerne. Det skriver det internationale fodboldsite Goal.

Ikke så overraskende bliver danske Martin Braithwaite nævnt som en spiller, der kunne være på vej væk. Det kan dog også være, at han får lov til at blive.

Det kræver bare, at han går med til at gå ned i løn, lyder det.

Endvidere bliver Braithwaite da også opfattet som en af de spillere, som Barcelona pudsigt nok vil få nemt ved at sælge, da interessen fra Premier League efter sigende allerede skulle være der for offensivspilleren. Det gælder også for Junior Firpo.

De er urørlige

Det er dog ikke kun de 'små navne' i klubben, som kan være fortid, når den nye sæson går i gang.

Både Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, Clement Lenglet og Antoine Griezmann skal snarest have et møde med ledelsen om fremtiden.

Det bliver i den forbindelse da også fastslået, at spillere som Ronald Araujo, Ansu Fati, Pedri, Frenkie de Jong samt naturligvis Lionel Messi vil være urørlige i den nuværende fase, hvor der skal styr på økonomien.

Samlet set lader gælden til at være på omkring 7,5 milliarder kroner, som på det seneste er vokset som følge af corona-restriktioner, der har gjort, at man ikke længere har kunne have tilskuere på stadion.

Det var også lige ved at sende dem mod konkurs.