Medie: Handel kollapser

Pierre-Emerick Aubameyang har været rygtet til FC Barcelona i de seneste dage, og mandag dukkede Arsenal-angriberen endda op i Barcelona forud for et formodet skifte.

Men nu lader det til, at en handel er usandsynlig.

The Athletic skriver således, at forhandlingerne mellem klubberne er brudt sammen.

Arsenal og FC Barcelona har angiveligt ikke kunnet blive enige om lønforholdene i en eventuel lejeaftale.

FC Barcelona har nemlig ifølge flere medier ikke råd til at betale Aubameyangs store løn til fulde. Derfor skal FC Barcelona have foreslået en handel, hvor de ikke skal betale hele lønnen, men den har Arsenal angiveligt ikke sagt god for.

Så medmindre FC Barcelona kommer med et anderledes bud i de sidste timer af transfervinduet, vil en handel derfor ikke falde på plads, lyder det.

Pierre-Emerick Aubameyang, 32 år, ser imidlertid ikke ud til at have udsigt til spilletid i Arsenal. Her har han fået frataget anførerbindet og er røget ud i kulden under cheftræner Mikel Arteta, efter at der var disciplinære problemer i løbet af efteråret.