Medie: Her er hans fremtid

Gareth Bale har i mange år været rygtet retur til Premier League, hvor Manchester United og Tottenham begge har stået klar med åbne arme til at modtage waliseren.

Ingen af klubberne er dog nogensinde blevet enige med Real Madrid om en sum eller Bale selv om en kontrakt. Han skulle nemlig angiveligt være fast besluttet på at bibeholde sin lønindkomst, som lyder på astronomiske 110 millioner kroner om året, hvilket de færreste klubber kan tilbyde.

Ifølge det spanske medie AS ønsker Real Madrid dog til sommer at skille sig af med waliseren, hvis agent tidligere har talt varmt om et skifte til Kina, ligesom han tidligere har været tæt på at skrive under med Jiangsu Suning, hvor han kunne have tjent otte millioner kroner om ugen.

Nu skriver AS således, at Bale er lun på et skifte til den amerikanske MLS, hvor der også er rig mulighed for at tjene en god hyre, og hvor det efterhånden er blevet gjort til en tradition at hente store europæiske navne til, som det var tilfældet med David Beckham og LA Galaxy.

Bale skulle angiveligt føle sig 'professionelt udnyttet' af Zinedine Zidane, som ikke altid har kigget offensivspillerens vej i forhold til spilletid. Det skulle dog angiveligt være Real der har størst interesse i at bryde samarbejdet, hvorfor mediet altså mener at vide, at Bale skifter til MLS eller Kina til sommer.

