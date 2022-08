Medie: Her er hans krav

FC Barcelona vil gerne af med Martin Braithwaite, men det kommer til at koste klubben en fyrstelig sum at komme af med landsholdsangriberen

FC Barcelona kæmper en brav kamp mod tiden i slutningen af sommerens transfervindue.

Klubben har hentet store navne ind fra højre og venstre, men samtidig har de glemt at sælge ud det indeværende inventar.

Især i angrebet er der en overflod af dødvægt, som klubben har svært ved at komme af med.

Udover Pierre Emerick-Aubameyang og Memphis Depay er den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite en belastning for den catalanske storklub, der kun vil forlade klubben, hvis han får de penge, han har krav på.

Ifølge det spanske medie Marca kræver Braithwaite fuld kompensation, hvis den 31-årige angriber skal løsrives fra sin kontrakt.

Martin Braithwaite får spilletid på det danske landshold, mens han ikke har spillet på klubplan siden marts-måned. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

En kompensation, der løber op i cirka 40 millioner kroner. Det, klubben i forvejen skal betale spilleren for de resterende to år, Braithwaite er kontraktligt forpligtet til at få betalt af klubben.

Samtidig rapporterer Barcelona-avisen, Sport, at storklubben ved, at Braithwaite skulle være langt i forhandlingerne med en saudi-arabisk klub, som står klar med en fyrstelig millionløn, hvis spilleren bliver løsrevet fra Barcelona.

FC Barcelona har under hele transfervinduet gjort det klart, at danskeren ikke er ønsket i klubben. Faktisk har de forsøgt at spille danskeren ud mod de passionerede Barca-fans, der har vendt sig imod danskeren.

Fansenes utilfredshed med landsholdsspilleren kom især til udtryk, da han blev præsenteret i venskabskampen mod mexicanske Pumas UNAM.

Klubben har skabt et anti-martin narrativ i sine bestræbelser på at tvinge danskeren væk, men det er også en nødvendighed. Klubben kan ellers ikke gøre brug af den dyrtkøbte forsvarsspiller Jules Koundé inden søndagens kamp mod baskerklubben Real Sociedad i La Liga.

For klubben har kun lov til at registrere et vis antal spillere, og her har Barcelona for mange registreret til at indmelde Koundé i truppen, så han kan spille for klubben.

Braithwaite blev ellers hentet ind til at redde Barca fra sine skadeskvaler fra den tidligere La-Liga klub CD Leganés, men nu er klubbens skadesproblemer ovre, og danskeren er kommet til overs i truppen.