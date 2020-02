Medie i modvind: - Hvorfor er han sort?

Det siges, at den første viking satte sin fod i Spanien i begyndelsen af 800-tallet.

Fortællingen om det krigsliderlige lyse folk fra Norden, der hærgede, plyndrede og horede er ikke blot et fortidslevn. For narrativet om danskerne lever stadigvæk i bedste velgående i Spanien, og derfor bliver vi nordboere altså omtalt som 'vikingo 'den dag i dag.

Lige indtil, at en hvis Martin Braithwaite dukkede op. For hvordan kan han være fra Dinamarca og mulat?

Det spørgsmål har fodboldavisen Marca stillet og selv gjort sig den ulejlighed at svare på i en artikel med titlen: 'Ti interessante ting om Martin Braithwaite'.

Marca finder det således 'interessant', at Martin Braithwaites mørkere pigment bryder med forestillingen om 'El Danes'.

Noget, som den britiske fodboldpresse kun har hovedrysten til overs for.

We really shouldn't be surprised by this kind of thing anymore but honestly, what the actual fuck https://t.co/DkUpX8KoqU — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) February 24, 2020

'Vi burde virkelig ikke være overraskede over det her længere, men helt ærligt, hvad fanden sker der?' spørger Sid Lowe, der står bag Twitter-kontoen ' The Spanish Football Podcast', og som er et af Storbritanniens helt store fodboldskribenter.

'Kommer det nogensinde til at forandre sig? Jesus Christ, Spanien lever stadig i det 19.århundrede', skriver en anden bruger i kommentarsporet.

Men i Spanien er den slags spørgsmål ikke i nærheden af at være racistiske, påpeger Svend Rybner. Han er fodboldhistoriker og har specialiseret sig i moderne spansk historie.

- Prøv at hør', så mange andre interessante ting er der trods alt heller ikke at skrive om i forhold til Braithwaite. Men jeg vil ikke forsvare det, men det er ikke moralsk forkasteligt, at de nævner det i artiklen, hvis man altså ser det med spanske briller.

- Selvom Spanien har forandret sig meget indenfor de seneste 20 år, så er det også et land, der har gamle konservative værdier.

- De omtaler eksempelvis stadigvæk sorte som negere. For dem er det jo besynderligt, at danskere kan komme i flere forskellige variationer, men de har faktisk selv masser af invandrere. Mange af dem er dog emigreret fa Latinamerika og kan spansk.

Svend Rybner er overbevist om, at Marca ikke har haft til hensigt at gøre det sensationelt at være brun og så oven i købet fra Danmark. Men dermed sagt, så ved avisen, at mange formentlig har undret sig over Braithwaites eksotiske ophav.

- Avisen prøver jo bare at gøre Braithwaite interessant, så catalanere eller spaniere kan blive klogere på, hvem han er. Han har spillet i Leganés, og det er ikke som sådan en klub, som den gængse spaniere har holdt sig opdateret omkring.

Skulle du kære læser være i tvivl, så kommer Braithwaites far fra Caribien og hans mor fra Danmark. Han er født og opvokset i Esbjerg.

Braithwaites Instagram går amok

Afviser kontrakt-rygte: - Komplet bullshit!

Braithwaite mister assist - tæller ikke!