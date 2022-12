Medie: Ingen ved, hvor Kasper Dolberg er

VM lakker mod enden, og spillerne begynder så småt at tilslutte sig deres klubhold igen.

De fleste turneringer rundtomkring i Fodboldeuropa genoptages inden længe, hvorfor man flere steder er i gang med forberedelserne.

Lørdag havde cheftræner i Sevilla Jorge Sampaoli også samlet tropperne til træning inden klubbens træningskamp mod SL Benfica. Her var Nemanja Gudelj tilbage i træning efter Serbiens exit fra VM.

Ligesom Serbien røg Danmark også ud efter gruppespillet, men Kasper Dolberg er endnu ikke blevet set i og omkring Sevillas træningsanlæg. Ifølge lokalmediet Estadio Deportivo, der følger Sevilla tæt, er Kasper Dolbergs situation lidt af et mysterium.

- Ingen ved, hvor Dolberg, der ligesom serberen (Nemanja Gudelj, red.) blev elimineret i gruppespillet, er. Ingen vil egentlig vide det.

- Han er ikke vendt tilbage, men alt peger på, at han tager direkte til Hoffenheim. Nice er i gang med at tale med dem om at afbryde kontrakten med Sevilla, skriver de.

Kasper Dolberg i aktion for Sevilla mod FCK. Foto: Lars Poulsen

Mystikken om Dolberg understreges blot af mediet Futbol Fantasy, der har lavet en udførlig liste med spillere, som var til stede ved lørdagens træning, og spillere, der var fraværende plus deres fraværsårsag.

Den eneste fraværende uden grund var Kasper Dolberg.

25-årige Kasper Dolberg har ledt efter formen det seneste lange stykke tid, og han var også en skygge af sig selv ved VM-slutrunden, hvilket blot blev en negativ cementering af et skuffende efterår, hvor angriberen har været udlejet fra OGC Nice til Sevilla.

Alt peger dog på, at danskeren skal prøve sig af i Bundesligaen, da OGC Nice er i gang med at sende ham til Hoffenheim på en lejeaftale frem til sommer. Kontrakten med Nice løber frem til 2024.