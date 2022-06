Medie: Ingen vil have ham

Barcelona har på det seneste virket som en klub, som meget gerne ser den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite finde en anden klub.

Nu forlyder det, at de vil have ham sendt ud lige meget hvad. Det kan dog blive svært.

Det skriver den catalanske sportsavis Sport.

Selv har Braithwaite været ude og melde, at han ikke har nogen planer om at finde en anden klub. Men den sportslige ledelse har efter sigende gjort det klart for danskeren, at de arbejder på at finde en ny klub til ham.

Kilder i Barca insisterer desuden på, at selvom der rigtigt nok stadig er to år tilbage af kontrakten, så vil Braithwaite ikke være der efter denne sommer.

Foto: Lars Poulsen

Det kræver dog, at der kommer nogle bud på angriberen, hvis der skal findes en ny klub til ham. Det er bare ikke tilfældet endnu, lyder det.

Barcelona-ledelsen er tilsyneladende også godt irriterede over, at de har Martin Braithwaite i klubben, da han kun blev hentet til som en nødløsning grundet en skade. Det var sidste sommer meningen, at de ville sælge ham, hvis de kunne finde en erstatning. Det kunne de bare ikke, og derfor fik han en sæson mere, forklares det.

Der er desuden store ændringer på vej i Barcelona.

