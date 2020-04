Medie: Jagtet af Real Madrid

Den hollandske stjernespiller Matthijs de Ligt har spillet i Juventus i under et år, men allerede nu kan der være muligheder for hollænderen for at komme væk fra Italien og Juventus.

Han er stadig bare 20 år, den tidligere Ajax-stopper, og han er fortsat et af de største talenter i verden, og der er da også fortsat stor interesse i Matthijs de Ligt.

Det er det spanske medie ABC, der fortæller i dagens avis, at Real Madrid fortsat holder øje med den centrale forsvarsspiller. Klubben ved, at den kommer til at mangle en stopper i stedet for Sergio Ramos snart - Ramos er blevet 34 år - og her skulle de Ligt altså være interessant for klubben.

Samtidig forsøger agent Mino Raiola at skubbe på, fordi han gerne vil have spilleren til Real Madrid.

Juventus skulle dog ikke være interesseret i at sælge.

Der har været rygter fremme om, at de Ligt ikke er faldet så godt til i Italien, omend de ikke er bekræftede, de rygter.

Samtidig fortsætter Manchester United med at udvise interesse for hollænderen, og der er således også rygter om en byttehandel, der sender Paul Pogba den ene vej og de Ligt den anden.

Matthijs de Ligt har scoret to gange i de 27 kampe, han indtil videre har spillet for Juventus.

Aftalen med 'Den Gamle Dame' løber først ud i sommeren 2024.

Se også: Beskyldt for sexfest: Nu undskylder han

Se også: Liverpool-stjerner raser mod klubben

Se også: Premier League-klub: Vi løber tør for penge i august