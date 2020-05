Medie: Kæmpestraf til Sisto

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her.

Celta Vigo-spillerne fik i coronapausens spæde begyndelse besked på at blive i Spanien under pandemien, men den ordre gik Pione Sisto lodret imod.

Han satte sig i sin bil og kørte hele vejen til Danmark, hvor han har opholdt sig størstedelen af tiden.

Det faldt selvsagt ikke i god jord hos hans arbejdsgiver, og nu får danskeren et rap over nallerne, melder Radio Galegas.

Ifølge radiostationen må Pione Sisto punge ud med 60.000 euro - cirka 450.000 kroner - for sin afstikker til Danmark, og det må siges at være en klækkelig bøde selv for en velbetalt fodboldstjerne.

Celta Vigo overvejer desuden at lægge sag an mod Pione Sisto, forlyder det.

Spillerne i Celta Vigo er tilbage på træningsbanen, men det gælder ikke Pione Sisto, og klubbens præsident Carlos Mourino fastslog tidligere på ugen, at det er svært at samarbejde med danskeren i øjeblikket.

- Sisto har et problem, og han samarbejder ikke med klubben om at løse det. Det er et problem, vi ikke kan tale om, lød det fra præsidenten, der ikke uddybede det nærmere.

Må tage ansvar for de ting, jeg har gjort

Pione Sisto har ikke udtalt sig på det seneste, men danskeren har tidligere bekræftet, at han gik imod klubbens befalinger, da han satte sig i sin bil og kørte mere end 4.000 kilometer hjem til Danmark.

- Jeg må tage ansvar for de ting, jeg har gjort. Ja, jeg kørte til Danmark i min bil. Der er ikke nogen undskyldning. Jeg var i Spanien, og min intuition sagde mig, at jeg skulle tage hjem til min familie i Danmark. Jeg ville bare gerne være sammen med dem, sagde Sisto på Instagram i slutningen af april.

Smutturen til Danmark kostede ham en bøde på 4.500 kroner af de spanske myndigheder.

- Celta vidste det ikke. Det må jeg betale for. Det må jeg betale for at gøre, og det gjorde jeg. Jeg havde en samtale med Celta, og det må jeg betale for. Der er ikke nogen undskyldning. Jeg gjorde, hvad jeg gjorde. Og det må jeg tage ansvar for. Jeg vil ikke gemme mig, lød det fra Sisto.

Den tidligere FC Midtjylland-spiller har et år tilbage af sin kontrakt med Celta Vigo.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Pione Sisto - foreløbigt uden held.

